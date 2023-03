Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněni z krádeží vloupáním

Havířov - zaměřili se na elektrospotřebiče

Minulý týden v nočních hodinách bylo na linku 158 postupně nahlášeno vloupání do prodejen elektrických spotřebičů v Karviné a Havířově. Do rozsáhlého pátrání byli zapojeni nejen policisté místních obvodních oddělení a karvinského a ostravského oddělní hlídkové služby, ale také strážníci městských policií. Vozidlo s podezřelými muži, které se podle zjištěných informací mělo pohybovat v místech vloupání, zastavili v Ostravě policisté hlídkové služby. Kontrolovaní muži nepopírali, odkud jedou. Dalšími indiciemi pro jejich zadržení bylo nářadí umožňující násilný vstup do objektů a zboží nabízené oběma prodejnami, které se v autě nacházelo.

Havířovští kriminalisté následně zjistili, že oba muži (40 a 43 let) se měli zhruba týden před zadržením společně vloupat do prodejny s elektrospotřebiči v Českém Těšíně. Cena zboží odcizeného ze všech tří objektů byla vyčíslena na zhruba 150 000 korun, násilným vniknutím měli způsobit škodu odhadnutou na více než 40 000 korun. Mladší z dvojice měl začátkem února obdobným způsobem „navštívit“ obchod s elektronikou v Bohumíně, ze kterého měl odcizit zboží za téměř 70 000 korun.

Kriminalisté oba obvinili ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Obvinění svou trestnou činnost nepopírají, ke skutkům se doznali. Dle jejich sdělení, peníze, které za odcizené zboží obdrželi, utratili pro svou potřebu. Vzhledem k jejich trestní minulosti jsou oba ve vazbě. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

1. 3. 2023

