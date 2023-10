Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Obvinění z 20 skutků

TRUTNOVSKO - Muž krádežemi způsobil několikasettisícovou škodu.

Policisté na začátku týdne obvinili z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření platebního prostředku 27letého muže z Trutnovska. Muž během 1,5 měsíce spáchal 20 skutků, při kterých odcizil různé věci v hodnotě za necelých půl miliónu korun a za dalších téměř 100 tisíc korun věci poničil. Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování budou obviněnému muži prokázány i další skutky, čímž se škoda může navýšit.

Zaměřoval se hlavně na mincovníky u veřejných toalet, na jízdní kola (o jednom případě jsme v září informovali - protože kolo mělo nášlapy a nedalo se na něm prý jet, tak ho nedaleko od místa krádeže odložil), elektroniku, nářadí a el. spotřebiče. Z obydlí bral nakonec vše, co se dalo zpeněžit, upotřebit či sníst. Na základě posledního oznámení o krádeži byl zadržen v neděli ráno u jednoho obchodního domu ve Vrchlabí přímo v odcizeném vozidle.



Pokud ho soudce uzná vinným, hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi. Jelikož kriminalisté měli důvodnou obavu, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, uprchne či se bude skrývat, podali podnět na vzetí do vazby. Soudce následný návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal.

por. Iva Kormošová

18.10.2023, 10.30

