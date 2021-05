Obvinění v souvislosti s ovlivňováním 14 veřejných zakázek

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání celkem 15 fyzických a 5 právnických osob, a to v souvislosti s ovlivňováním 14 veřejných zakázek, které se týkaly především rekonstrukcí sportovišť.

Jednání obviněných měla spočívat v opatření výhody pro konkrétní obchodní společnost, a to na úkor jiných dodavatelů či uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci.



Celková výše zisku z těchto zakázek (a to jak vyplaceného, tak i nevyplaceného) byla vyčíslena na celkovou částku ve výši cca 53 milionu korun.



Trestní stíhání všech (15) fyzických osob a 4 právnických osob je vedeno pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě, dílem ve stadiu pokusu a dílem jako dokonaného. Dvě fyzické osoby jsou navíc stíhány i pro trestný čin dotačního podvodu. Jedna právnická osoba je stíhána pro trestný čin dotačního podvodu.



Všechny obviněné fyzické osoby jsou stíhány na svobodě.



V případě pravomocného rozsudku hrozí fyzickým osobám obviněným z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Dvěma fyzickým osobám stíhaným i pro trestný čin dotačního podvodu hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

25. května 2021

