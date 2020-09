Obvinění soudce a 2 dalších osob z podvodu

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v ranních hodinách dne 7. září 2020 zadrželi tři osoby podezřelé ze spáchání zločinu podvodu se škodou dosahující téměř 1,5 milionu korun.

Jedním ze zadržených byl soudce okresního soudu, jehož díl jednání měl spočívat v poskytnutí pomoci hlavnímu pachateli tím, že pod hlavičkou soudu měl vydávat nepravdivá potvrzení svědčící o existenci majetku hlavního pachatele, ze kterého měly být v budoucnu uhrazeny pohledávky poškozených, kteří i na základě těchto potvrzení byli ochotni půjčovat hlavnímu pachateli finanční částky v řádech statisíců korun s mylnou vidinou návratnosti jejich vložených prostředků.



Dne 8. září 2020 bylo proti všem třem osobám zahájeno trestní stíhání pro zločin podvodu a hlavní pachatel byl rozhodnutím soudu dne 9. září 2020 vzat do vazby. Obviněný soudce je v této souvislosti dále stíhán pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby. V případě prokázání trestné činnosti hrozí dvěma obviněným trest odnětí svobody od 2 do 8 let, kdy v případě soudce je rozmezí trestní sazby od 3 do 10 let.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

16. září 2020

vytisknout e-mailem