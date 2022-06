Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obvinění skončili ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Muži měli krást, jeden z nich i prodávat pervitin; Řidič přistižen se zákazem a navíc pod vlivem.

Ve vazební věznici budou na výsledek vyšetřování čekat dva muži z Chomutovska, kteří mají mít podle zjištění policistů na svědomí několik trestných činů. O mladšího z nich (29 let) se policisté začali zajímat v souvislosti s možnou distribucí drog. Kriminalisté totiž operativní činností v souvislosti s jiným případem zjistili, že dotyčný měl více než rok na Chomutovsku distribuovat pervitin. Jednalo se o stovky případů prodeje této drogy jejím uživatelům, kterým si měl přijít na desítky tisíc korun. Kromě toho má mít však na svědomí i majetkovou trestnou činnost.

Koncem března v průběhu noci původně neznámí pachatelé vnikli v Chomutově do areálu myčky a násilím se vloupali do průmyslového vysavače. Z jeho mincovníku odcizili trezorek a několik tisíc korun v drobných. Poškozením vysavače pak způsobili téměř padesátitisícovou škodu. Díky vyhodnocení zajištěných stop a provedenému šetření policisté ustanovili dva podezřelé, kteří se krádeže měli dopustit společně. Kromě již zmíněného je dalším z nich 34letý muž. Ten se měl podle zjištění policistů dopustit ještě další krádeže, ke které došlo v průmyslovém areálu v Chomutově v průběhu jednoho květnového víkendu. Společníka mu měl tentokrát dělat 24letý Chomutovan, který s ním měl vniknout do objektu kantýny. Tam se měli násilím vloupat do potravinového automatu a odcizit z něho peníze. Poškozením automatu vznikla škoda předběžně odhadnutá na 50 tisíc korun.

Na základě výsledků šetření policejní komisař zahájil trestní stíhání všech tří podezřelých, kteří tak nyní čelí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. První z nich byl mimo to obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. S ohledem na další majetkovou trestnou činnost z posledních měsíců, ze které jsou dva z mužů obviněni, podal vyšetřovatel podnět k jejich vzetí do vazby. Na jeho základě soud rozhodl o umístění do vazební věznice.

Devětadvacetiletý muž by v případě odsouzení za mřížemi mohl strávit až pět let, zbylým dvěma obviněným hrozí dvouleté tresty.

Řidič přistižen se zákazem a navíc pod vlivem

Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 60letému muži. Toho na začátku června přistihli při řízení automobilu, ačkoli má soudem uložený zákaz této činnosti. Dotyčný projížděl v půl desáté večer ulicí Rokelská, když ho zkontrolovala hlídka kadaňských policistů. Dechová zkouška navíc ukázala, že řidič má v sobě kolem půl promile alkoholu. Podezřelému za jeho prohřešek u soudu může hrozit až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. června 2022

