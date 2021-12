Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Obvinění řidiče autobusu

PARDUBICE – Pardubický kriminalista minulý týden sdělil obvinění z těžkého ublížení na zdraví řidiči autobusu, který se v červnu loňského roku pravděpodobně nepřesvědčil pohledem do zrcátek o tom, že cestující ještě nevystoupili ven a zavřel dveře v okamžiku, kdy mezi nimi stála žena. Paní už nestihla prostor dveří opustit a její noha zůstala skřípnutá mezi gumovým těsněním.

Bála se, aby se nerozjel, což se naštěstí nestalo. Duchapřítomný řidič vše zaznamenal a dveře uvolnil. Paní ze sevření vyklouzla, ale dopadla na dolní končetinu tak, že skončila se zlomeninou v nemocnici.

Úraz ji na několik měsíců omezil na běžném způsobu života, čímž na prvopočátku nešťastná náhoda a nešťastný pád cestující spadl do roviny podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě soudem uznané viny může viník této nešťastné události dostat zákaz činnosti, nebo dvouleté vězení.

Pády cestujících nejsou až tak neobvyklé. Od listopadu například hledáme svědky pádu cestující v autobusu v Chrudimi. Ta se neudržela a spadla v okamžiku, kdy na přechod na elektrokoloběžce dle řidiče doslova vlétla malá slečna a řidič prudce zabrzdil.



Ale pozor! Povinnosti v hromadné dopravě nemají jen řidiči, ale i samotní cestující. I malé dítě ví, že mezi dveře se nevstupuje ve chvíli, kdy signalizují otevření či zavření. Když se zavírají v okamžiku, kdy vystupující cestující mezi nimi stojí, pak je taková odpovědnost na řidiči. Kdy je na vině řidič a kdy cestující, to v řípadech rozdílných výpovědí naprosto jednoznačné není. Vždy rozhodují vteřiny a ke spravedlivému posouzení „nehodového“ děje přispějí hlavně svědci. Nebuďte lhostejní, nesnažte se dělat, že jste nic neviděli a zůstaňte na místě. Přijdete o svůj čas, nestihnete to, co jste plánovali, ale určitě pomůžete ke spravedlivému určení viníka.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

2. prosince 2021

