Obvinění cizinci skončili za mřížemi

JIHLAVSKO: Krádež peněz z bankomatu mužům neprošla

Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout dva muže, kteří se v Telči vloupali do bankomatu, a odcizili hotovost v hodnotě přes 400 tisíc korun. Na svobodě si ale poté dlouho neužívali, už následující týden policisté podezřelé muže zadrželi a skončili oba za mřížemi. Jedná se o cizince. Oba muži jsou obviněni ze spáchání trestného činu a hrozí jim až pětiletý pobyt za mřížemi, obviněné cizince kriminalisté stíhají vazebně.

Objasnit závažnou trestnou činnost se kriminalistům obecné kriminality podařilo operativním šetřením a precizním prověřováním. Dostali se na stopu podezřelých cizinců a vypátrali jejich aktuální místo pobytu. Kriminalisté zjistili, že jsou muži ubytováni v Praze, kam si pro ně dojeli policisté speciální jednotky Dukovany. Oba cizince důvodně podezřelé ze spáchání majetkové trestné činnosti v dopoledních hodinách zadrželi a s pouty na rukou poté zadržení muži směřovali na jihlavské oddělení, kde byli umístěni do policejních cel. Kriminalisté provedli prohlídku jiných prostor, a to osobního vozidla.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou zadržených cizinců ze země bývalé Jugoslávie. „Muži, oba ve věku čtyřicet let, byli obviněni z přečinu krádeže spáchané ve spolupachatelství, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Cizinci jsou obviněni z toho, že se po předchozí domluvě v první polovině května kolem půlnoci vloupali do domu v Telči a následně se dostali do místnosti, ve které je umístěn bankomat. Za použití násilí z něj odcizili finanční hotovost v české i cizí měně a s ukradenými penězi utekli. Kromě odcizené finanční hotovosti způsobili muži škodu také poškozením bankomatu a vstupu do domu.

Na podaný návrh byli muži vzati do vazby a policisté oba obviněné odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Mimo jiné prověřují, zda se dvojice cizinců nedopustila ještě další trestné činnosti.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

25. května 2023

