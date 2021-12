Obvinění 5 osob z tzv. moderního otroctví

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 5 osob z tzv. moderního otroctví. Na akci s krycím názvem ZBOJNÍK policisté spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými kolegy z Nottinghamshire Police.

Organizovaná skupina osob měla minimálně od roku 2019 nabízet v Ústeckém kraji „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Za tímto účelem měli obvinění vyhledávat občany České republiky ze slabých sociálních a majetkových poměrů v tísnivé životní situaci, hledající lépe placenou práci v zahraničí. Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné (u nichž byl předpoklad, že nebudou v České republice nikým postrádány). Obvinění tak podle našich závěrů měli úmysl této situace zneužít a nabýt vlastního prospěchu pod příslibem poskytnutí ubytování, práce a velkého finančního výdělku v okolí britského města Nottingham.



Následně měli obvinění dopravit do Velké Británie minimálně 5 osob (4 muže a 1 ženu). Při tom současně využívali tísně obětí, jejich neznalosti cizího jazyka a závislosti na pachatelích. Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům. Ženu měli obvinění nutit k provozování prostituce, kdy poskytování sexuálních služeb měli dokonce nabízet na internetu.



Ve věci je vedeno trestní stíhání pro trestné činy „obchodování s lidmi“ a „kuplířství“. V případě pravomocného rozsudku hrozí 3 obviněným osobám tresty odnětí svobody od 5 do 12 let a zbylým 2 obviněným tresty od 2 do 10 let.



Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústní na Labem. Všech 5 osob bylo vzato soudem do vazby.



Souběžně s touto akcí probíhala realizace kriminalistů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje z týmu TOXI. Na základě rozpracovaných informací a poznatků získaných od kolegů z NCOZ provedli policisté další významný zásah do drogové scény v Ústeckém kraji. Při domovních prohlídkách zajistili 650 gramů pervitinu v různém stádiu výroby, dvě laboratoře na výrobu pervitinu a větší množství chemikálií. V současné době je trestně stíháno 5 osob pro trestný čin „nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“, za což obviněným hrozí tresty odnětí svobody až do výše 12 let. Soudce vzal 3 osoby do vazby.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

3. prosince 2021

