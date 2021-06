Obvinění 5 osob z neodvádění povinných plateb

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obvinili v minulém týdnu 5 osob cizí státní příslušnosti pro neodvádění povinných plateb za zaměstnance.

Dvě osoby (muž a žena), které v České republice dlouhodobě pobývají, měly podle našich závěrů nejméně od roku 2016 skrytě ovládat několik pracovních agentur. Tyto agentury měly dodávat do desítek různých firem, zejména na území Libereckého kraje, zaměstnance. Šlo o občany východoevropských zemí, kteří na našem území pobývali buď legálně (a mohli zde pracovat) nebo jako turisté, či nelegálně. Za většinu zaměstnanců však obvinění neodváděli téměř žádné poplatky (sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti).



Zadokumentovaná výše neodvedených povinných plateb byla zatím vyčíslena na cca 9 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že kriminalisté NCOZ budou nyní zjišťovat škodu u několika desítek obchodních společností (do kterých byli zaměstnanci dodáváni), je reálný předpoklad, že způsobená škoda mnohonásobně vzroste, a to až do výše desítek až nižších stovek milionů Kč.



Všechny osoby jsou obviněny z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.



V rámci realizace úkonů trestního řízení zajistili kriminalisté NCOZ finanční prostředky (v hotovosti i na účtech), 2 pozemky a 1 byt, vše v hodnotě cca 19 milionů korun.



Dvě obviněné osoby byly vzaty do vazby, stíhání dalších tří osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.



V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody od 2 do 8 let. V případě navýšení škody však připadá v úvahu změna právní kvalifikace, a tím i vyšší horní hranice hrozícího trestu odnětí svobody.



Na realizaci úkonů trestního řízení se podíleli i příslušníci odborů cizinecké policie několika krajských ředitelství Policie ČR.



Ve stejnou dobu, kdy kriminalisté NCOZ prováděli úkony trestního řízení, byla v součinnosti s cizineckou policií, celní správou a inspektorátem práce spuštěna kontrolní akce v celkem 8 obchodních společnostech, ve kterých bylo zjištěno několik desítek cizinců, za které nebyly odváděny povinné platby. S cizinci, kteří zde pobývali nebo pracovali v rozporu s legislativními normami České republiky, bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

25. června 2021

