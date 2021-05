Obvinění 4 osob z padělání peněz

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zadrželi v minulém týdnu čtveřici mužů, která podle našich závěrů měla vyrábět padělky bankovek měny Euro.

Jeden ze zadržených mužů měl podle našich závěrů s výrobou padělků bankovek již zkušenost, neboť před výrobou padělků bankovek Euro se měl zabývat výrobou padělků historických československých bankovek, a to konkrétně jedné z našich nejhodnotnějších historických bankovek - pětitisícovkou Československé republiky z roku 1919. Ty měl následně zájemcům prodávat za částky od 1,5 do 2,5 milionů korun za kus.



Po této zkušenosti a při stále se zvyšující potřebě opatřovat si peníze měl společně s dalšími spoluobviněnými přistoupit k výrobě padělků bankovek měny Euro, kdy měli vytisknout celkem 4 781 kusů padělků bankovek Eura (100 a 500 Euro) v celkové výši 1 555 700 Euro (po přepočtu 40 977 138 Kč).



V rámci trestního řízení bylo zajištěno velké množství padělků bankovek Eura (shora zmíněných 4 781 kusů) a dále padělky historických bankovek Československé republiky.



Při následné realizaci kriminalisté NCOZ provedli v Praze a ve Zlínském kraji 4 domovní prohlídky a 2 prohlídky jiných prostor.



Všechny čtyři osoby byly obviněny z trestného činu „padělání a pozměnění peněz“. Tři osoby jsou dále obviněny z trestného činu podvodu.



Jeden z obviněných byl vzat do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným osobám trest odnětí svobody od 8 do 12 let.



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.



27. května 2021



