Obvinění 14 žen z kuplířství

Kriminalisté českobudějovické expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání celkem 14 žen v souvislosti s kořistěním z provozované prostituce v zahraničí.

Část obviněných žen měla v roce 2019 založit skryté společenství vzájemně kooperujících osob, jehož účelem bylo obstarávání zisku z výkonu prostituce provozované jinými osobami na území Velké Británie (konkrétně Severního Irska) a Irské republiky. Celé společenství mělo podle našich závěrů mj. zajišťovat nábor prostitutek ze sociálně slabších vrstev společnosti, kontakt a komunikaci prostitutek se zákazníky, dopravu, ubytování a inzerci poskytovaných sexuálních služeb. V rámci skupiny fungovaly tzv. „operátorky“ (další obviněné ženy), které měly plánovat směny a každodenně směřovat zákazníky k jednotlivým prostitutkám. Prostitutky měly následně hlavním organizátorkám odvádět dohodnutou část zisku za jimi poskytované sexuální služby.



Za účelem maximálního utajení své činnosti probíhala veškerá komunikace skrytě prostřednictvím uzavřených skupin mobilních aplikací, na kterých navíc ženy komunikovaly pod přezdívkami.



Tímto způsobem měla organizovaná skupina od roku 2019 do současné doby získat a zároveň si rozdělit finanční částku ve výši nejméně 10 milionů Kč.



Všechny ženy jsou obviněny z trestného činu kuplířství spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a trestného činu účast na organizované zločinecké skupině.



Trestní stíhání všech žen probíhá na svobodě. V případě pravomocného odsouzení a uznání viny hrozí hlavním organizátorkám tresty odnětí svobody až na 12 let, ostatním obviněným ženám hrozí tresty až na 10 let.



Na případu s krycím názvem TERZUZ spolupracovali kriminalisté NCOZ i se zahraničními policejními sbory.



Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Mělníku.





28. listopadu 2024

