Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněna z pokusu vraždy

ÚSTECKÝ KRAJ - K činu došlo v sobotu ve Varnsdorfu.

Krajští kriminalisté od soboty pracují na zvlášť závažném zločinu. K tomu došlo kolem poledne v bytě ve Varnsdorfu. Mladá žena po předchozí partnerské rozepři tam měla zaútočit na spolubydlícího muže. Ten v důsledku jednání utrpěl bodné zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice. Kriminalisté 21letou ženu zadrželi krátce po činu. Na základě okolností ji následně krajský policejní vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Zároveň podal podnět k návrhu na její vzetí do vazby. Státní zástupce to akceptoval a rozhodnutí o vazbě je tedy nyní na soudci.



por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

6. ledna 2020

vytisknout e-mailem