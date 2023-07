Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněná přepadla svou konkurenci

ÚSTÍ NAD LABEM - Motivem činu byly větší zisky mladší ženy, která byla napadena.

Policistům z oddělení hlídkové služby v Ústí nad Labem se podařilo během několika minut zadržet pachatelku, která krátce předtím s nožem v ruce přepadla v Předlicích jinou ženu. Ženy se mezi sebou znaly. Jednalo se o konkurentky v nabízených službách u silnice. Šestadvacetiletá žena přišla k poškozené, kterou pod pohrůžkou násilí nutila k vydání peněz. Následně jí fyzicky napadla. Chytla jí za vlasy a stáhla na zem. Poté jí udeřila do obličeje a několikrát kopla do boku. Následně vytáhla nůž a ze zadní kapsy kalhot jí odcizila peníze. Uspokojena ziskem odešla. Policisté od operačního důstojníka dostali informaci o útoku a popisu pachatelky. Krátce na to se jim podařilo pachatelku při projíždění okolí vypátrat a zadržet. V současné době již čelí obvinění z trestného činu Loupeže, za což jí v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

Ústí nad Labem 14. července 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

