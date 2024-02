Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněn ze surového útoku

MOSTECKO - Teď mu hrozí deset let vězení.

Policejní vyšetřovatelka obvinila 26letého muže ze spáchání hned několika trestných činů, a to z přečinů legalizace výnosů z trestné činnosti, výtržnictví a ze zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví. Mostečan měl od jiného neznámého muže převzít pár minut odcizený mobilní telefon, který v následujících dnech prodal. K předání došlo poblíž mosteckého centra v restauraci na toaletách. Zařízení bylo odcizeno v provozovně jinému hostovi. Aby toho nebylo málo, stíhaný si na okradeného muže počkal na ulici nedaleko restaurace. Na veřejném místě ho měl obviněný fyzicky napadnout surovým způsobem. Pěstmi a kopanci rozhodně nešetřil. Poškozený utrpěl četné zlomeniny v obličeji a musel být převezen do nemocnice. Napadenému vznikla několika týdenní pracovní neschopnost. K místu okamžitě vyjela policejní hlídka, která začala podle popisu po agresorovi pátrat. Ten totiž stihl před příjezdem policistů utéct. Kriminalisté získali ovšem dostatek poznatků, aby mohli útočníka najít a předvolat k výslechu. Šetřením dohledali i odcizený a v tu dobu již prodaný mobilní telefon. Elektroniku policisté zajistili a vrátili původnímu majiteli. Stíhaný bude své chování obhajovat před soudem, kde bude mít co vysvětlovat. Bude-li totiž uznán vinným, hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

28. února 2024

