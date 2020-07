Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněn z vraždy pohřešované ženy

Ms kraj: Mimořádně náročné, rozsáhlé prověřování

Na počátku měsíce, konkrétně 3. července, se na policisty obrátil rodinný příslušník 42leté ženy z Karvinska s tím, že paní měla odejít z místa bydliště. Nevrátila se a ani o sobě nepodala žádnou zprávu.

Policisté na základě oznámení začali s prověřováním všech okolností oznámení. Prověřili možná místa pohybu pohřešované a kontaktovali osoby, které mohly mít informace k jejímu pohybu. Současně oslovili prostřednictvím médií veřejnost se žádostí o spolupráci. Za zveřejnění relací děkujeme, stejně tak osobám, které na výzvu reagovaly, byť jejich informace nebyly pro pátrání zásadní.

Od počátku prověřování kriminalisté postupně sestavovali jednotlivé střípky mozaiky celého případu. Samozřejmě, že ne všechny zjištěné informace byly podstatné, samy o sobě se mohly jevit jako bez hodnoty. Avšak v kompletaci s dalšími zjištěnými informacemi se kriminalisté stále intenzivněji zabývali jednou z prověřovaných verzí, a to, že pohřešovaná žena se stala obětí násilného trestného činu. Věc si vzhledem k závažnosti převzali kriminalisté 1. oddělení odboru obecné kriminality krajského ředitelství, kteří se specializují právě na násilnou trestnou činnost v Moravskoslezském kraji. Krajští kriminalisté i nadále spolupracovali s kolegy z územního odboru Karviná a dalšími policejními složkami – jednalo se například potápěče, kynology, Leteckou službu, speciální pořádkovou jednotku a zásahovou jednotku.

Úkony prováděné v souvislosti s vypátráním pohřešované ženy byly odborně i časově velmi náročné. Na základě podrobné analýzy získaných informací a důkazů zadržela zásahová jednotka krajského ředitelství v úterý podezřelého muže. Jednalo se o 38letého muže z Ostravy, proti kterému kriminalisté včera (ve středu) ve večerních hodinách zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy.

Obviněný se s poškozenou ženou znal. Provedenou soudní pitvou nalezeného těla poškozené bylo potvrzeno, že v tomto případě jde o smrt násilnou, přičemž na smrti poškozené měla podíl cizí osoba.

Kriminalisté pokračují v úkonech trestního řízení. Podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje v rozmezí od deseti do osmnácti let.

Vzhledem k výše uvedenému snad shrnutí, že získávání informací, pátrání a prověřování verzí si vyžádalo vskutku maximální nasazení desítky kriminalistů 1. oddělení odboru obecné kriminality krajského ředitelství. Důležitým prvkem byla součinnost s množstvím kolegů z různých policejních součástí, jak je výše uvedeno, jednalo se o policisty územního odboru Karviná, potápěče, kynology, Leteckou službu, speciální pořádkovou jednotku či zásahovou jednotku. V rámci prověřování bylo zapotřebí mimo jiného realizovat rozsáhlé pátrací akce, kdy byla propátrávána opravdu rozlehlá území. Kriminalisté se rovněž nakontaktovali na desítky osob a zjišťovali od nich informace. Každou informaci, a to nejen takto získanou, ale i vlastním šetřením zjištěnou, bylo třeba řádně vyhodnotit. Z hlediska policejní činnosti se nejednalo od počátku o případ jednoduchý, jasný.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 23. července 2020

