Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněn z vraždy

Nový Jičín: Krajští kriminalisté obvinili muže z vraždy

Policisté přijali v úterý v pozdních nočních hodinách oznámení, že v ubytovacím zařízení v Novém Jičíně se nachází dva muži, jeden z nich zraněný. Po příjezdu na místo a dalším prověřováním zjistili, že mezi nimi došlo ke slovní rozepři, údajně kvůli ovoci. 48letý muž měl poté zaútočit bodnořezným nástrojem na svého o tři roky mladšího spolubydlícího. Ten i přes poskytnutou lékařskou pomoc zraněním podlehl. Kriminalisté podezřelého muže na místě zadrželi.

Věc si vzhledem k závažnosti převzali krajští kriminalisté, kteří na případu od počátku pracovali s kolegy z územního odboru Nový Jičín. Vrchní komisař odboru obecné kriminality krajského ředitelství včera, ve středu, obvinil muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.

Kriminalisté i nadále pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení. Probíhá vyhodnocování zjištěných informací a zajištěných stop, včetně stop z místa činu. Kriminalisté se zabývají veškerými okolnostmi případu. Veřejnost mohla zaregistrovat v jednu chvíli na určitých místech Nového Jičína pohyb vyššího počtu uniformovaných policistů - i tato činnost souvisela s případem.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 26. ledna 2023

vytisknout e-mailem