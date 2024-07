Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněn z vraždy

ÚSTECKÝ KRAJ – Obviněnému hrozí až 18letý trest odnětí svobody.

Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, ke kterému došlo včera ve večerních hodinách v rodinném domě v obci Jiříkov na Děčínsku. Poškozený 56letý muž podlehl způsobeným bodnořezným zraněním, která při incidentu utrpěl. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu, která se momentálně nachází v policejní cele. Policejní vyšetřovatel následně 21letého muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy a bude podán podnět k jeho vzetí do vazby. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 18 let.

26. července 2024

mjr. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem