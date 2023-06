Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Obviněn z šestnácti skutků

PLZEŇ – Usnesení o zahájení trestního stíhání si převzal ve vazební věznici, kam ho poslal soud pro předchozí trestnou činnost.

Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 40letého muže, kterého obvinila ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a pokračujícího přečinu poškození cizí věci.

Obviněný muž se během dvou měsíců vloupal na různých místech Plzně do několika vozidel, různých objektů, sklepních prostor nebo podzemních garáží. Od poloviny prosince loňského roku do konce ledna letošního roku spáchal celkem 16 skutků a způsobil škodu přes 250 tisíc korun. V některých případech se vloupal do vozidla nebo do sklepních prostor a nic neodcizil. Způsobil ovšem velkou škodu například poškozením dveří.

K poslednímu případu došlo 17. ledna 2023. Pachatel vnikl za použití násilí do jedné prodejny s potravinami a odcizil 143 krabiček cigaret a několik lahví s alkoholem. Z místa se poté nechal odvézt taxi službou. Místo peněz potom nabízel řidiči taxíku za odvoz plnou tašku cigaret.

Díky skvělé operativní činnosti, na základě důkazů a díky pomoci široké veřejnosti a náhodných svědků se podařilo pachatele krádeží usvědčit. Muž nekradl poprvé, v minulosti již byl za majetkové trestné činy pravomocně odsouzen. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

29. června 2023

