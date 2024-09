Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněn z převaděčství

DĚČÍNSKO -V obytném voze se tísnilo v nelidských podmínkách 22 migrantů. Jejich cesta skončila ve Varnsdorfu.

Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 44letého cizince ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Obviněný byl ve čtvrtek 19. září, krátce po 10. hodině policisty cizinecké policie kontrolován, jako řidič obytného vozidla na silnici I/9 v obci Varnsdorf – Studánka. Při kontrole obytného vozidla s německou poznávací značkou policisté v obytné části nalezli 22 osob cizí státní příslušnosti. Ti byli převážení pravděpodobně z Chorvatska, přes Slovensko a Českou republiku, směrem na Německo, ve stísněném prostoru vozidla, pouze se 4 sedaly, na podlaze, bez přístupu k potravinám a vodě. Řidiče policisté zadrželi a převezli do policejní cely. Převážení migranti byli zajištěni.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soudce podaný návrh akceptoval a obviněný byl eskortován do vazební věznice. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let.



