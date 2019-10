Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Obtěžoval svou bývalou ženu

SOKOLOVSKO – Kromě toho jí vyhrožoval zabitím.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestí stíhání třiačtyřicetiletého muže z jedné menší obce na Karlovarsku, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.

Obviněný měl od ledna do června letošního roku po rozvodu se svou ženou opakovaně docházet pod vlivem alkoholu do jejího bydliště v Sokolově a domáhat se styku se svým nezletilým synem. Měl zvonit a bouchat na její domovní dveře a přitom jí vulgárně nadávat, a to jak přes den, tak i v nočních hodinách. Na konci dubna se s ním žena bavila z okna svého bytu, kdy ho měla několikrát požádat, aby jí už neobtěžoval. Na to měl muž zareagovat tím, že vytáhl kuchyňský nůž. Tím měl několikrát přejet přes svou ruku a vyhrožovat jí přitom zabitím.

Kromě toho měl muž několikrát usnout v chodbě domu, ve kterém jeho bydlela jeho bývalá žena. V jeho sklepních prostorech měl vykonávat osobní potřeby a tím znepříjemňovat život nájemníkům.

Policisté muže zadrželi. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval a na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 10. 2019

vytisknout e-mailem