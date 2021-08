Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Obtěžoval svoje kolegyně

Prachatice - Kriminalisté ho stíhají pro nebezpečné pronásledování.

Prachatičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání muže (50 let) z Českobudějovicka. Je obviněn ze spáchání přečinu nebezepečné pronásledování. V letech 2017 a 2018 jako pracovník jedné firmy v Prachaticích opakovaně kontaktoval své dvě kolegyně a to prostřednictvím pracovního e-mailu a svého mobilního telefonu. Zval je na schůzky, vyjadřoval jim lásku, opakovaně jim telefonoval i v nočních hodinách. Obě ženy byly stresované a nakonec odešly do jiného zaměstnání. Jednu z žen však kontaktoval i na jejím novém místě, nosil jí květiny, klepal na dveře její kanceláře. Obtěžování trvalo až do února tohoto roku. Případem se začaly po oznámení zabývat policisté z obvodního oddělení v Prachaticích, kteří případ posléze předali prachatickým kriminalistům. Pachateli v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

