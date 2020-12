Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Obratní zlodějíčci

PŘÍBRAMSKO - Nezadržitelně se blíží Vánoce, ale ani v tomto svátečním období zloději „nespí“. Nastává jejich čas.

Kapsáři se mohou vyskytovat všude, proto je nutná zvýšená obezřetnost. Vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra nebo hromadnou dopravu. Je důležité nedávat příležitost těmto lidem, kteří se na úkor ostatních chtějí neoprávněně obohacovat.

Muži by měli nosit peníze a doklady v náprsní kapse, ne v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat peněženky na vrchu kabelky, ty by měly nosit pokud možno u těla a využívat jejich různá zapínání. Doklady je třeba nosit odděleně od peněz a PIN platební karty odděleně od karty. Zavazadla a kabelky bychom neměli pouštět z dohledu, nenosit je např. na zádech nebo je zanechávat v nákupních vozících.

Kapsářům stačí pouze krátký okamžik k odcizení věcí. Využívají nepozornosti a nedbalého zacházení s majetkem. Někteří zlodějíčci maskují svou „rychlou ruku“ pod bundou, kterou přes ni přehazují. Okradený ani nic nepostřehne, zjistí to až mnohem později. Kapsáři se také mohou snažit odpoutat pozornost, např. vyvolávají hádku, vyptávají se na různé zboží. Komplic pachatele má pak prostor pro spáchání krádeže.

Při opouštění vozidla na parkovištích u obchodů by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda na viditelném místě nejsou zanechané nějaké věci. Jakákoli taška či mobilní telefon přilákají pozornost nenechavců. Zvýšená obezřetnost je na místě. Nepříjemná zkušenost pak může pokazit klidné prožití vánočních svátků.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

9. prosinec 2020

