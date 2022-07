Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hlídka spolu s preventistou na vodě i na zemi

NÁCHODSKO - Českoskalický policejní člun opět v akci.

S teplejším počasím přibývá i počet lidí u vodních ploch. Na tuto skutečnost reaguje i Obvodní oddělení policie v České Skalici, pod jehož územní obvod spadá přilehlá vodní nádrž Rozkoš. V Královehradeckém kraji tak policisté navazovali na současně probíhající 7. ročník celorepublikové akce „Bezpečně na vodě“, a to právě na přehradní vodní nádrži Rozkoš dopoledne v sobotu dne 16.7.2022.

Vzápětí poté, co policejní člun s hlídkou obvodních policistů spolu s preventistou vyrazil na hladinu nádrže, ten zkušenější z hlídky vytahoval prozřetelně dalekohled a k tomu stručně dodal, že: „kontroluje vodní hladinu směrem k břehu“. První podezření z prohřešku na sebe nenechalo dlouho čekat, muž na člunu, který jakmile z povzdálí zaznamenal robustní člun v policejních barvách, okamžitě vytahoval vlasec z vody. Na uvedené reagovala policistka: „Ten muž by se mohl dopouštět protiprávního jednání, pokud by cokoli umístil do plavební dráhy. Navíc rybaření na vodní nádrži Rozkoš je možné pouze z břehu, čehož si je dobře vědom.“ Uvedený prohřešek byl řešený domluvou.

Nedaleko od uvedeného místa si hlídka povšimla osamocené nápadně žluté plastové nádobky na povrchu vodní hladiny. Policista řekl kolegyni: „Zajedu, co nejblíž a pokus se to zachytit.“. Světlovlasá policistka vzápětí vytahovala, z míst pro pádla, tyč s oky a hned poté na „první dobrou“ vytáhla malou plastovou bojku, na kterou byl navázán vlasec zatížený kouskem betonu. Toto komentovala následovně: „Na takové věci rybáři občas nahazují, občas tedy musíme i vyčistit vodní hladinu“. Během prováděného dohledu policejního člunu nad plavební bezpečností postupně přišlo skrze tísňovou linku několik oznámení ze „souše“, na což musela hlídka adekvátně reagovat.

Preventista, tak strávil namísto plánovaného odpoledne s hlídkou na vodě, řešením odcizeného mobilního telefonu a následně případem náhlého skonu osoby. Nutno poznamenat, že hlídce spolu s preventistou se dostalo i poděkování a to od několika lidí, kteří za nimi přišli s prosbou, že se chtějí z preventivního důvodu podrobit dechové zkoušce, aby tak předešli možným problémům na vodě nebo na zemi. Po celou službu byla patrná sehranost celé hlídky, perfektní místní a osobní znalost a to již od samého počátku. Služba i na obvodním oddělení, tedy může doopravdy vypadat i 158x jinak.

Když pozdní odpoledne preventista spolu s hlídkou ještě obcházel zdejší kiosek s rychlým občerstvením poblíž hlavní hráze, tak si přítomní v několika případech sami došli pro letáčky s pravidly bezpečného chování u vody. Preventista na místě zopakoval, že je zapotřebí se držet základních zásad, jak se bezpečně chovat u vody. Na závěr akce, hlídka jela řešit další z oznámených případů a preventista se tak vydal sám k recepci do největšího autocampu u Rozkoše, kde taktéž rozdával preventivní materiály.

Plavci i neplavci, tedy pamatujte především na:

SCHOPNOSTI berte na zřetel a plavejte jen do míst, abyste byli schopní doplavat i zpět, obzvlášť na „otevřené“ hladině a vzdálenost, tak nebyla nad vaše síly; VIDITELNOST zajistěte tak, abyste plavali spolu s (menší) bójkou a nikoli za bóje, neboť při vašem plavání je vidět pouze a jenom maximálně vaše hlava; OPORU s bojkou, která se může při vyčerpání plaváním užít jako záchranná pomůcka; DOZOR schopných a odpovědných pro neplavce nebo začátečníky; OPATRNOST dbejte vždy a hlavně nikdy neskákejte do neznáma, navíc k utonutí stačí i velmi nízká hladina vody; UDRŽOVÁNÍ očního kontaktu s břehem otevřené hladiny nebo okrajem bazénu a při problému nepanikařte.

Bez dodržení pravidel bezpečného chování, si u vody ani na vodě není radno zahrávat!

por. Mgr. Miroslav Mervart

18.7.2022, 15:30

vytisknout e-mailem