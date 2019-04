Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Oblastní kolo mladých cyklistů Besip

Strakonice – Soutěže se účastnili žáci základních škol.

Ve Strakonicích na dětské dopravním hřišti u ZŠ Poděbradova se dnes pořádalo Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů Besip, jejíž vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, KÚ České Budějovice, Policejní prezidium Policie ČR, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub ČR a Český červený kříž.

Pořadatelem oblastního kola je Dům dětí a mládeže Strakonice, Městský úřad Strakonice, Městská policie Strakonice a Policie ČR Strakonice. Soutěž financuje krajský úřad a věnuje také drobné ceny výhercům.

Soutěže se letos ve Strakonicích zúčastnilo 10 družstev ze základních škol ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Cehnice a ZŠ Bavorov. Děti soutěžily ve dvou kategoriích (1. kategorie: 10 – 12 let, 2. kategorie: 13 – 16 let) v jízdě zručnosti, v písemném testu znalostí pravidel silničního provozu, v praktické jízdě na dopravním hřišti podle dopravního značení a v zásadách poskytování první pomoci. Soutěž zahájil jihočeský krajský koordinátor Besipu Václav Kovář.

Na cyklisty dohlíželi rozhodčí z řad policistů Územního odboru policie Strakonice, strážníků Městské policie Strakonice a zástupců Domu dětí a mládeže. Podle slov rozhodčích se mladým cyklistům dařilo, bylo vidět, že jsou na soutěž připravené a soutěž berou vážně.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy. Na problematiku dopravní výchovy se zaměřují také policisté – preventisté, kteří žáky navštěvují během školního roku ve třídách v rámci preventivních besed. Soutěže, výukové programy mají přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu, zejména pro cyklisty.

Dnes se na prvních místech umístila družstva: v kategorii mladších družstev – ZŠ Bavorov a v kategorii starších družstev ZŠ Cehnice. Blahopřejeme.

Nejlepší školní družstva postupují do okresních kol. Vítězové okresních kol postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

24. dubna 2019

