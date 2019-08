Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Objekt na náměstí vytopili dva muži

TACHOV – Policistům se podařilo zjistit, kdo pustil vodu na toaletách a poškodil zařízení tak, že voda prosákla skrze strop do spodního patra.

Tachovským policistům se podařilo ustanovit pachatele, kteří v první polovině července letošního roku vnikli do jednoho obchodního centra v Tachově na náměstí, kde v prvním patře objektu na toaletách pustili vodu z vodovodních kohoutků, poškodili odpady a další zařízení tak, že došlo k úniku vody, která do budovy vytékala několik hodin a zaplavila tak první patro budovy a následně prosákla do spodního patra skrze strop, který poškodila. Policisté provedeným šetřením zjistili, že z uvedeného jednání jsou podezřelí dva místní muži ve věku 25 let. Ti uvedli, že poškození způsobili pod vlivem alkoholu a na motiv činu pořádně nedokázali odpovědět. Celkovou škodu, kterou oba jednotlivým poškozeným způsobili, určí až soudní znalec. Tachovští policisté oběma mužům sdělí v nejbližší době podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

1. 8. 2019

