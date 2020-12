Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Objednával zakázané látky

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až jednoleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

Obviněný si měl od začátku roku 2016 do července roku letošního objednávat ze zahraničního internetového obchodu látky s anabolickým účinkem. Učinit tak měl několikrát ročně a to účelem zvýšení svého sportovního výkonu. Jednat a zboží objednávat měl i přesto, že neměl zvláštní oprávnění k zacházení s látkami s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem a navíc i přesto, že volné nakládání s těmito látkami a jejich dovoz do České republiky je zakázán.

V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 12. 2020

vytisknout e-mailem