Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasnění vloupání do vozidel

Ostrava: Pronásledovatele měl ohrožovat šroubovákem

Ostravští kriminalisté obvinili 20letého muže z přečinů krádeže, poškození cizí věci, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Kladou mu za vinu několik vloupání do vozidel i další trestnou činnost.

Třetí lednový den v noci se muž pokusil vloupat do vozidla v Moravské Ostravě, ale musel prchat před svědky, kteří ho vyrušili. Na svou „obranu“ použil šroubovák, kterým ohrožoval jednoho z pronásledovatelů. Ten útok vykryl a přivolaní policisté tehdy podezřelého zadrželi. Muž jim nebyl neznámý, byl v jejich hledáčku již nějakou dobu pro další trestnou činnost.

Celkový účet vystavený kriminalisty čítá v této chvíli čtyři případy vloupání do vozidel se škodou téměř 70 000 korun, a to od loňského července převážně v centru krajského města. Muž měl po rozbití oken zcizit například šaty, obuv či elektroniku. V jednom případě měl využít nepozornosti řidiče, kterému ve chvíli, kdy byl u nákladového prostoru neuzamčeného vozidla, odcizil z kabiny téměř 40 000 korun. Jisté ženě pak odcizil v restauraci z kabelky mobilní telefon v hodnotě téměř 8 000 korun.

Na všechny skutky ale nebyl sám. Jedno vloupání do vozidla spáchal společně s 34letým mužem, který je obviněn z přečinu krádeže a poškození cizí věci. A na zcizení mobilu ženě se podílel s 20letým mužem, který je trestně stíhaný pro přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platební prostředku a přečin krádeže. Tento si vyslechl obvinění i pro další skutky z října a listopadu minulého roku. Tehdy požádal mladého muže, ať mu sdělí čas. Jakmile poškozený vytáhl z oděvu mobilní telefon, obviněný mu přístroj z ruky vytrhl. Odcizil také v nestřeženém okamžiku peněženku muži, který ji položil na recepci v hotelu.

Práce kriminalistů na případu nekončí, stále probíhají úkony a není vyloučeno rozšíření trestního stíhání pro další trestnou činnost, především vloupání do vozidel. Počet těchto případů by tak měl v centru Ostravy klesat… Všichni obvinění se skutků dopustili, přestože byli v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzeni. Hrozí jim trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let.



por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 15. ledna 2020



