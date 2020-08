Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasnění série krádeží v objektech

JIHLAVSKO: Oba obvinění muži byli vzati do vazby

V rukou kriminalistů skončili tento týden dva recidivisté, kteří v Jihlavě páchali majetkovou trestnou činnost. Starší z nich se dopouštěl krádeží v různých objektech, do kterých se většinou vloupal. Způsobená škoda přesáhla šedesát tisíc korun. Oba muži navíc kradli zboží v obchodech. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání, oba jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté. Obvinění muži byli na podaný návrh vzati do vazby.

V pondělí 3. srpna si před šestou hodinou ráno všiml pozorný občan podezřelého člověka pohybujícího se u suterénu domu nedaleko vlakového nádraží a zavolal strážníky. Ti na místo vyjeli a zadrželi podezřelého muže. Okno domu vykazovalo známky násilného vniknutí. Přivoláni byli policisté, kteří zadrženého muže odvezli na oddělení policie, kde byl umístěn do cely. Provedli ohledání a zadokumentování místa činu a zajistili stopy, včetně předmětů, které byly použity k páčení. Policisté na základě šetření a vyhodnocení výsledků prověřování jiných případů zjistili, že se muž dopustil ještě další majetkové trestné činnosti.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Jihlavska. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, při kterém vznikla větší škoda, a dále přečinů porušování domovní svobody a poškozování cizí věci,“ řekl npor. Mgr. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti opakovaně soudně trestán zejména za majetkovou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen k trestu odnětí svobody a brány věznice opustil v druhé polovině letošního června. Netrvalo ale ani dva týdny a muž se začal opět dopouštět další trestné činnosti.

Muž je obviněn z toho, že v šesti případech vnikl do různých objektů a dále ve dvou případech odcizil zboží v obchodech. První krádeže, ze spáchání které je obviněn, se dopustil na konci června, kdy vnikl do bytového domu a ze společné místnosti odcizil jízdní kolo. Většinu krádeží provedl během července. V prodejně odcizil téměř dvě desítky čokolád, o dva dny později se vloupal do rekonstruovaného rodinného domu, odkud si odnesl nejrůznější nářadí za více než třicet tisíc korun, dalším cílem muže se stala provozovna, do které se vloupal a odcizil peníze, zboží a další věci. V druhé polovině července vyšplhal po hromosvodu budovy a přivřeným oknem se dostal do kanceláře, další krádeže se muž po pár dnech dopustil poté, co se pootevřeným oknem dostal do provozovny. V červenci muž ještě, tentokrát společně s třiadvacetiletým mužem, odcizil v obchodním domě drogistické zboží v hodnotě téměř sedm tisíc korun a v srpnu se mu stal osudným pokus o vloupání do domu, při kterém byl zadržen.

Na obviněného muže podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl obviněný muž vzat do vazby a poté ho policisté eskortovali do věznice. „Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal npor. Krčál.

Také třiadvacetiletý muž je pro policisty „známá firma“. Za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen letos v červenci a v současné době je vyšetřován v souvislosti s jinou majetkovou trestnou činností. Muže kriminalisté zadrželi, také v jeho případě zahájili trestní stíhání a muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže. Na podaný návrh byl vzat do vazby

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. srpna 2020

vytisknout e-mailem