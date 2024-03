Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasnění případu vloupání do prodejny s cukrovinkami

ÚSTÍ NAD LABEM - Vězení zloděje určitě nemine.



Ústeckým policistům se podařil objasnit případ vloupání do prodejny s cukrovinkami v centru města. Policisté měli práci usnadněnou tím, že tato prodejna již měla nainstalovaný kamerový systém. Díky kvalitnímu kamerovému záznamu se pak policistům podařilo ztotožnit a vypátrat zloděje. Osmnáctiletý mladík se na začátku měsíce března krátce po půlnoci rozhodl vloupat do místní prodejny. Jeho pozornost pravděpodobně přilákalo otevřené okno nad vstupními dveřmi. To, že prodejna byla ještě chráněna mřížemi, mu vůbec nevadilo. Mříže překonal a oknem vnikl dovnitř. Jeho počínání uvnitř zaznamenala kamera. Vůbec si neuvědomil, že ve chvíli, kdy se schovával za prodejním pultem, tak měl kameru zhruba 10 centimetrů od obličeje. Následně stejným způsobem a za značeného hluku se dostal ven. Komplikace nastala ve chvíli, kdy se mu jeho lup ve výši 8 tisíc korun rozsypal venku na ulici. Dokonce i kolem jdoucí žena, ve chvíli, kdy sbíral peníze, se ho zeptala „ Vy tu snad kradete?“, načež mladík pohotově odpověděl „ Ne, neblázněte!“. V současné době již ve zkráceném přípravném řízení čelí podezření z trestného činu Krádeže. Vzhledem k tomu, že byl mladík v podmínce za jinou trestnou činnost, tak jej již v současné době pravděpodobně vězení nemine.

Ústí nad Labem 28. března 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

