Objasnění několika krádeží

Prachatice – Z nich je podezřelý jediný muž, kterého se prachatickým policistům podařilo zadržet. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí policisté sdělili podezření 31letému muži z Prachaticka z přečinu porušování domovní svobody a z přečinu krádeže. Podezřelý minulý pátek vnikl na oplocený pozemek jedné firmy v Prachaticích, kde následně z neuzamčeného skladu odcizil zahradní nářadí a prázdné přepravky od piva. Dále se chvíli poté vloupal do šaten a občerstvení jednoho sportovního klubu v Prachaticích, odkud odcizil černou sportovní tašku, hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv a také klub připravil o rychlovarnou konvici a radiomagnetofon. Podezřelý nelenil ani ve středu před sedmou hodinou ranní, kdy vnikl do objektu další firmy v Prachaticích, kde ze zdi odcizil zrcadlo, se kterým byl však jednou osobou na místě přistižen. Zrcadlo vrátil, ale z místa utekl oknem pryč. Prachatickým policistům se podezřelého podařilo dopadnout chvíli na to v ulici Krumlovská, kde se schoval na balkoně jednoho domu, do kterého opět neoprávněně vnikl. Odtud pachatel putoval rovonou do policejní cely. Svým protiprávním jednáním tak podezřelý způsobil škodu za bezmála 20 000 korun. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že již byl za přečin krádeže v posledních třech letech odsouzen rozsudkem okresního soudu. Další prověřování provádí prachatičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto podezřelého čeká opět soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

10. června 2022

