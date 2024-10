Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasnění loupežných přepadení čerpací stanice v Rumburku

DĚČÍNSKO - Kriminalisté zadrželi a obvinili ženu, která měla hned dvakrát loupit na čerpací stanici v Rumburku.

Rumburští kriminalisté úspěšně realizovali případ loupežných přepadení benzínky v Rumburku. Díky usilovné práci se jim podařilo zadržet ženu podezřelou ze dvou loupežných přepadení čerpací stanice.

K prvnímu případu přepadení na čerpací stanici došlo 25. září, krátce před 21. hodinou. Neznámá žena, maskovaná v motorkářském oblečení a na hlavě nasazenou motorkářskou přilbou, vstoupila do prodejny a pod pohrůžkou použití nože požadovala po obsluze vydání veškeré finanční hotovosti. Obsluha z obavy o svůj život a zdraví peníze vydala. Maskovaná žena poté z benzínky odešla.

Otřesená obsluha čerpací stanice celou událost oznámila na tísňovou linku a na místo se rychle dostavili policisté a kriminalisté a rozběhla se rozsáhlá pátrací akce. Podle popisu začali neprodleně pátrat po neznámé osobě, která loupila na benzínce. Bohužel se nepodařilo ihned po činu tuto osobu vypátrat a tak přišlo na řadu rozsáhlé policejní šetření a zároveň prověřovaní všech zajištěných stop a poznatků ze strany kriminalistů. V průběhu prověřování si kriminalisté vytipovali hned několik osob, které by s přepadením benzínky mohly mít co do činění.

Ve středu 9. října, krátce před pátou hodinou ráno, došlo k druhému přepadení stejné benzínky. Do prodejny čerpací stanice vstoupila opět žena, maskovaná v motorkářském oblečení a nasazenou motorkářskou přilbou na hlavě. Pod pohrůžkou použití nože požadovala po obsluze vydání peněz. Obsluha se zalekla a ukryla se mezi regály. Maskovaná žena po neúspěšném pokusu otevřít pokladnu, vzala jen několik krabiček cigaret a z benzínky utekla.

Po oznámení události se rozběhlo policejní šetření, které velice rychle vedlo ke zdárnému konci. Kriminalisté postupovali rychle a profesionálně. Klec spadla již po šesti hodinách od oznámení druhého přepadení benzínky, kdy kriminalisté zadrželi podezřelou ženu v místě jejího bydliště. Zajistili také nůž, který žena zřejmě použila při obou loupežných přepadeních a motorkářský ,, převlek“.

Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 50leté ženy a obvinil ji ze spáchání zločinu loupež. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby. O uvalení vazby rozhodne následně soudce. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí ženě až desetiletý trest odnětí svobody.

Děčín 11. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem