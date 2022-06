Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasnění krádeže soch

Karviná - kriminalisté obvinili osm osob, z toho jednu právnickou

V době od 20. do 26. května 2022 z veřejného prostranství v Karviné „zmizely“ dvě bronzové sochy. Ihned po nahlášení se policisté pustili do intenzivního prověřování, což především obnášelo několikadenní důkladné vyhodnocování záznamů městských kamerových systémů. Výsledkem této důkladné práce bylo postupné obvinění několika osob, které se na obou krádežích a následné legalizaci výnosu trestné činnosti podílely. Bohužel v době, kdy policisté začali celý případ „rozplétat“, byly již obě sochy nenávratně zničeny.

Vše začalo tím, že šestačtyřicetiletý muž měl odcizit z podstavce bronzovou plastiku a následně společně se svým známým ji měli odvést možnému zájemci. Umělecké dílo v hodnotě cca 800 000 korun mu pak měli za 4 000 prodat a peníze si rozdělit. Nový „majitel“ ovšem nezakládal uměleckou sbírku. Sochu měl následně odvést do jedné sběrny kovu mimo Moravskoslezský kraj a zde ji měl za necelých 27 000 korun prodat.

Na krádeži další více než 2,5 metru vysoké bronzové sochy se kromě již výše zmíněného šestačtyřicetiletého muže měly podílet ještě další osoby. Také tuto skulpturu měli odvést k muži, který vykoupil již první sochu. Za dílo, jehož cena byla odhadnuta na více než milion korun, měli obdržet okolo 100 000 korun.

Tím celý příběh bohužel neskončil. V uvedené sběrně měly být obě sochy rozřezány a posléze z ní odvezeny.

Šest mužů, kteří se přímo podíleli na krádeži soch, případně zorganizovali jejich prodej, kriminalisté obvinili ze spáchání trestného činu krádeže. Jednomu z nich, jelikož se měl podílet pouze na krádeži první sochy, hrozí za způsobenou větší škodu trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let. Ostatním, kteří měli způsobit značnou škodu, v případě odsouzení hrozí trest od dvou do osmi let.

Ze spáchání zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti byla dále obviněná jedna fyzická a jedna právnická osoba. Vzhledem ke způsobené škodě také v tomto případě hrozí relativně vysoký trest, a to odnětí svobody od tří do osmi let nebo propadnutí majetku.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

23. 6. 2022

