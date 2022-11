Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasnění dvou vloupání

Prachatice – Dobrá práce prachatických městských strážníků.

Prachatičtí policisté sdělili podezření 37letému muži z Prachaticka, a to hned ze tří přečinů, z krádeže, z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také z poškození cizí věci. Podezřelý se nejprve z pátku na sobotu v nočních hodinách prvního listopadového týdne vloupal za použití násilí do kadeřnictví v Prachaticích, které prohledal, ale nic odtud neodcizil, proto ve svém nekalém úsilí pokračoval dále a v ulici Nebahovská se ještě vloupal do prodejny, kde si už přišel na své. Odcizil odsud dvě peněženky s finančním obnosem a také na tři platební karty. Svým protiprávním jednáním poškozeným způsobil škodu za nejméně 55 000 korun. Na dopadení podezřelého se výraznou měrou podíleli prachatičtí městští strážníci, kterým se ho podařilo ztotožnit a následně zadržet jen pár hodin po jeho řádění. Ti poté podezřelého předali prachatickým policistům, pro které není tento muž zcela neznámý. Nedávno si totiž za obdobnou trestnou činnost odpykával trest ve vězení. Prachatičtí policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů opět zodpovídat před soudem, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Prvotní tisková zpráva:

https://www.policie.cz/clanek/vloupani-do-prodejny-661211.aspx

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

17. listopadu 2022

