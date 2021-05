Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasnění dvou útoků

HRADECKO - Nápomocna byla i veřejnost.

Během pár dní se policistům podařilo objasnit a dopadnout pachatele dvou případů napadení, ke kterým došlo 15. a 22.5. v nočních hodinách v centru Hradce Králové.

O prvním případu jsme informovali a žádali veřejnost o pomoc se ztotožněním útočníků (podrobnosti zde). Poznatky občanů velmi přispěli k rychlému ztotožnění a následnému zadržení pachatelů. Jednalo se o 14letého a 17letého chlapce z Hradce Králové, kteří navíc společně s 32letým mužem o týden později na křižovatce ulic V Kopečku a Československé Armády napadli po vzájemné slovní rozepři dva muže ve věku 51 a 44 let. Oba muži po utržení několika kopů a úderů pěstí skončili v nemocnici. Mladší z nich s těžkým život ohrožujícím zraněním a s nejistou prognózou vývoje jeho zdravotního stavu.

Nejstarší útočník je obviněn ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 3 do 10 let. Muž je stíhán na svobodě. Ve vazbě však po obvinění ze spáchání provinění těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví skončil 17letý mladík, protože se trestné činnosti dopouští opakovaně a to se stále vzrůstající intenzitou a brutalitou. Nejmladší nezletilý útočník, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný a který se tedy dopustil činu jinak trestného - pokus těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví, byl umístěn v diagnostickém ústavu.

por. Iva Kormošová

31.5.2021, 13.45

