Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasněné závažné loupeže

Ms kraj, Ostrava: Kriminalisté v krátkém čase objasnili oba případy

Shodou okolností se v jednom dni koncem července stala na různých místech v Ostravě dvě závažná loupežná přepadení. Avšak již nikoliv náhodou, ale díky vynikající, profesionální práci a součinnosti ostravských kriminalistů a kriminalistů krajského ředitelství jsou oba případy objasněny.

Jistý mladík se měl nabídnout pomoci s běžnými věcmi 70letému seniorovi. Ten nabídku přijal, pobyt v jeho bytu nebyl výjimkou. Vše v podstatě klapalo do doby, než se „pomocník“ domluvil se svým známým (věkem mladistvý), že si z bytu „něco odnesou“ a prodají, vymysleli i jakýsi plán. Jednoho dne kolem čtvrté hodiny odpolední tudíž jakoby nic, prostě jdoucí na návštěvu, zazvonil a po otevření vešel, posléze i komplic. Pána měli fyzicky napadnout, a to opakovanými údery pěstmi směřujícími také do hlavy. Poškozenému se podařilo z bytu uniknout. Utrpěl vážná zranění s nutností hospitalizace. Dvojice si odnesla různé věci v hodnotě několika desítek tisíc korun, elektroniku, mobilní telefony a podobně. Starší muž se měl do bytu později vrátit, jen zřejmě nepočítal s přítomností policistů. Druhý podezřelý byl na pohybu, ale intenzivní práce kriminalistů vyústila ve velmi krátké době také v jeho zadržení.Krajští kriminalisté obvinili 23letého muže ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Mladistvého obvinili ze spáchání provinění loupeže.

Přenesme se na opačnou stranu Ostravy. Muž bez oficiálního trvalého pobytu měl po celý den popíjet alkohol, údajně až několik litrů vína. Od jisté dvojice si měl zakoupit drogu, ale nezamlouvala se mu kvalita zboží. Dostal vztek. Byla již noc, chodil po městě. U jednoho z panelových domů spatřil náhodného muže. Měl k němu přistoupit a udeřit ho skleněnou lahví do hlavy. Lahev se rozbila. Střepy pak měl několikrát poškozeného bodnout nejen do obličeje. Napadený utrpěl středně těžká zranění, která vskutku jen shodou okolností nebyla vážnější. Odcizil mu i kytaru, kterou chtěl dokonce použít k zaútočení na něj, ale od jednání upustil a z místa odešel, zamířil „domů“. Také zde se projevila místní znalost ostravských kriminalistů a současně dobrá práce při analýze množství informací, kromě jiných také od strážníků městské policie. Podezřelý byl tak zanedlouho po činu zadržen a kytaru již nestačil prodat, jak se domníval. Krajští kriminalisté zahájili proti 40letému muži trestní stíhání pro pokus zločinu loupeže a pro přečin výtržnictví. Obviněný se jednání dopustil i přes předchozí rozsudky soudu mimo jiné pro přečin výtržnictví.

Dvojici dospělých obviněných, u kterých soud rozhodl o vzetí do vazby, hrozí trest odnětí svobody ve výši pěti až dvanácti let, u mladistvého se snižuje na polovinu (horní hranice nesmí převýšit pěti let). Na obou případech pracují také například specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kterým připadá zajišťování a vyhodnocování stop. Kriminalisté ve vyšetřování obou věcí i nadále pokračují.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 5. srpna 2022

