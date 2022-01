Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné vloupání do restaurace

Tábor – Planá nad Lužnicí - Šestatřicetiletému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním.

Táborští kriminalisté ve spolupráci s policisty ze Sezimova Ústí objasnili případ vloupání do restaurace. Po velmi krátké době od spáchání uvedeného činu již znají pachatele. Policisté mu kladou za vinu, že se měl v době od 16. do 18. ledna letošního roku vloupat do jedné z restaurací v Plané nad Lužnicí. Po násilném vniknutí do objektu a jeho důkladném prohledání měl odcizit finanční hotovost. Majitel odhadl celkovou škodu na částku převyšující 6 tisíc korun.

Policisté díky precizní práci zjistili, že výše popsaný skutek by měl mít na svědomí šestatřicetiletý muž z Táborska. Včera mu kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním. Věc je řešena formou zkráceného přípravného řízení a tudíž lze předpokládat, že do dvou týdnů bude postaven před soud.

26. ledna 2022

