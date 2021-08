Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Objasněné vloupání do automyčky

RAKOVNICKO – Kriminalisté obvinili dva muže ze dvou trestných činů.

Rakovnickým kriminalistům se podařilo objasnit případ vloupání do prostor automyčky v Novém Strašecí z ledna letošního roku. Pachatelům stačilo pět minut na to, aby způsobili škodu přesahující dvě stě tisíc korun.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil na konci srpna trestní stíhání a obvinil dva muže, ve věku 35 a 31 let, ze spáchání dvou trestných činů, a to z krádeže a poškození cizí věci, to vše ve formě spolupachatelství. Těch se dopustili tím, že 30. ledna 2021 přijeli vozidlem Škoda Octavia opatřené odcizenými registračními značkami do prostor automyčky v Novém Strašecí v ulici Jiřího Šotky a v době od 4:17 do 4:22 hodin vypáčili vstupní dveře buňky, v níž se stejným způsobem dostali do sběrných boxů na kovové mince a do měničky peněz. Poté z nich odcizili finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Z buňky kromě tohoto si odnesli kufr s různými druhy nářadí v hodnotě 6 tisíc.

Celková škoda na odcizených věcech a poškození přesáhla více než 200 tisíc korun.

Za výše uvedené trestné činy hrozí mužům v případě odsouzení trest odnětím svobody až na dvě léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

31. srpna 2021

