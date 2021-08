Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné vloupání

Český Krumlov – Obviněni byli devětatřicetiletý muž a sedmatřicetiletá žena.

Českokrumlovským policistům se díky výborné místní znalosti a skvělé policejní práci podařilo objasnit vloupání do domu, ke kterému došlo na v červenci roku 2020 v obci Chvalšiny. Z přečinů krádež a poškození cizí věci byli v uplynulých dnech obviněni devětatřicetiletý muž z Českokrumlovska a sedmatřicetiletá žena ze Strakonicka.

Policisté jim kladou za vinu, že po násilném překonání a poškození francouzských dveří měli vniknout do domu, přičemž ještě měli poškodit francouzské okno, vstupní protipožární dřevěné dveře do sklepa, vstupní dveře do skladu, vstupní dveře do suterénu domu, vstupní dřevěné dveře do sklepa a vstupní dveře do garáže. Celý dům měli následně prohledat a odcizil různé elektrospotřebiče, pracovní nářadí a vybavení domu. Způsobená škoda byla stanovena na téměř 130 tisíc korun.

1. srpna 2021

