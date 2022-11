Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné tři případy krádeží v Krkonoších

TRUTNOVSKO - Policisté zadrželi ženu při činu, přítele druhý den v terénu nedaleko.



Kriminalisté z Trutnova koncem října 2022 objasnili tři případy protiprávního jednání, ke kterému došlo od srpna do října v Malé Úpě a v Horním Maršově.

Důležitou práci odvedli v neděli dopoledne 23. října 2022 policisté z Pece pod Sněžkou, když je operační důstojník vyslal do Temného Dolu k vodní elektrárně, kde mělo docházet k výtržnostem. Policisté po příjezdu na místo v objektu zadrželi 26letou ženu, která se se svým druhem, který stačil místo opustit před naším zásahem, odstraňovala měděné oplechování v hodnotě 12 tisíc korun a to ze střechy elektrárny. Ohledáním místa činu také vyšlo najevo, že si zde „pár“ připravil i další věci k odcizení celkem za 35 tisíc korun, k čemuž však díky příjezdu „uniforem“ nedošlo.

Další den policisté ze stejného oddělení při prověřování oznámení v Dolní Malé Úpě díky osobní a místní znalosti dopadli a zadrželi 24letého muže, který předchozí den „opustil“ místo činu i svou přítelkyni.

Policisté dalším prověřováním zjistili, že tato dvojice cizinců, však na horách působila již dřív. V polovině tohoto srpna měli v lyžařském areálu v Horní Malé Úpě poškodit sněžné dělo a odcizit téměř 30 metrů přívodního elektrického kabelu v hodnotě dosahující 10 tisíc korun.

Další jejich společná akce se udála začátkem září ve stejné obci, když zacílili na elektrickou rozvodnu, konkrétně tedy na její měděný 3,5 metrů dlouhý parapet v hodnotě přesahující 15 tisíc korun.

Oba dva cizinci si od policistů vyslechli ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství, za což jim hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

3. 11. 2022, 14:10

