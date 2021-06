Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné podvody přes internet

HRADECKO - Muž nabízené zboží nedodal.

V tomto týdnu vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové ukončil vyšetřování návrhem na podání obžaloby 21letého muže z Prahy, který byl obviněn z trestného činu podvod. Muž od konce roku 2019 do října 2020 nabízel pod různými fiktivními jmény na internetu zboží k prodeji. Ve většině případů se jednalo o chytré hodinky a mobilní telefony. Se zájemci o koupi se domluvil, že až mu pošlou peníze na účet, zboží zašle. Po připsání peněz na jeho účet však s kupujícími přestal komunikovat, zboží nezaslal a peníze nevrátil. Tímto způsobem podvedl téměř 50 osob z celé České republiky, kterým způsobil škodu za více než 200 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že muž nabízel fiktivní zboží, které však ani nevlastnil, a ve skutečnosti se chtěl pouze na lidech obohatit. Měl založeno celkem 6 účtů u 4 bank, z nichž jeden vždy uvedl pro převod peněz. Vylákané finance používal pro vlastní potřebu.

Pokud ho soudce uzná vinným, může ho poslat do vězení na 1 až 5 let.

Apelujeme na občany, aby byli při nákupech přes internet obezřetní a preferovali zasílání zboží na dobírku.

