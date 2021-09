Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže z obchodů a balkónů

TRUTNOVSKO - Dva muži a jedna žena jsou stíháni na svobodě.

Trutnovským policistům se včerejšího dne podařilo objasnit 21 různých krádeží, ke kterým došlo během uplynulých deseti dnech v Trutnově. Dva muži ve věku 23 a 26 let jsou obviněni z trestného činu krádež a porušování domovní svobody. Z dalšího trestného činu - neoprávněný zásah do práva k domu jsou navíc společně obviněni i s 23letou ženou. Muži ve většině případů společně kradli v několika trutnovských obchodech potraviny a oblečení. Oblečení a další věci odcizili i lidem z balkónů. Celkem měli způsobit škodu za necelých 35 tisíc korun.

Policisté část odcizených věcí našli v domě, který několik týdnů neoprávněně všichni tři obývali. Z evidencí policisté zjistili, že oba dva muži se obdobné trestné činnosti dopustili v posledních třech letech, proto jim nyní hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let. Ženě hrozí dvouleté vězení.

Celá trojice je stíhaná na svobodě.

por. Iva Kormošová

2.9.2021, 10.00

