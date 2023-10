Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže v Trutnově

TRUTNOVSKO - Muž byl eskortován do výkonu trestu odnětí svobody.

majetková trestná činnostKoncem září 2023 kriminalisté objasnili téměř dvě desítky skutků protiprávního jednání, ke kterému docházelo od začátku července do konce září tohoto roku v Trutnově, přičemž obviněný muž způsobil škodu na majetku, téměř 60 tisíc korun.

Policisté proti 27letému muži zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody.

Obviněnému muži klademe za vinu, že téměř ve všech případech „nakupoval“ bez zaplacení, přičemž se zaměřil zejména na drogistické zboží. Třikrát „zavítal“ na zahradu, balkon či do společné chodby odkud odcizil dětské kolo, svářečku a elektrokoloběžku.

Kriminalisté muže omezili na osobní svobodě a eskortovali ho do věznice, jelikož na něho byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za jinou protiprávní činnost.

Jedná se o muže s bohatou trestní minulostí, o muže, který byl již v posledních třech letech mimo jiné odsouzen za majetkovou trestnou činnost a již strávil „nějaký čas“ ve vězení.

V případě prokázání viny mu hrozí 3 roky ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

3. 10. 2023, 12:55

Odkazy do noveho okna majetková trestná činnost Detailní náhled majetková trestná činnost Detailní náhled

vytisknout e-mailem