Objasněné krádeže telefonů

HRADECKO - Muž skončil ve vazbě.

Hradeckým policistům se v těchto dnech podařilo objasnit tři krádeže mobilních telefonů. Všech tří se měl dopustit 53letý muž z Hradce Králové, který ob dva dny třikrát po sobě navštívil jeden hradecký hypermarket, kde si vybral vždy tu samou značku telefonu, odešel s ním do kabinky, v které ukryl telefon do přinesené tašky, a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Při poslední krádeži tuto neděli 6.12. byl za pokladnou přichycen ostrahou. Z předešlých dvou krádeží ho usvědčují poskytnuté kamerové záznamy, na kterých je při krádeži zachycen.

Z vyšetřování vyplynulo, že muž odcizené telefony každý v hodnotě téměř 3 tisíce korun obratem prodal a utržené peníze užil pro svoji potřebu. Policisté z evidencí zjistili, že muž byl v minulosti již několikrát odsouzen za převážně majetkovou trestnou činnost, přičemž k poslednímu 18měsíčnímu nepodmíněnému trestu byl odsouzen na podzim loňského roku.

Jelikož se muž dopustil krádeže v době nouzového stavu, policisté ho obvinili ze zločinu krádež ve 4. odstavci, za což mu hrozí trest odnětí od 2 do 8 let. Vzhledem k důvodné obavě, že bude v trestné činnosti pokračovat, uprchne, nebo se bude skrývat byl podán podnět na uvalení vazby. Dnešního dne soudce důvody vazby akceptoval a muž je tedy od dnešního dne stíhán vazebně.

8.12.2020, 15.00

