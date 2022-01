Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže tržeb z vozidel

NÁCHODSKO, KRAJ - Skupina cizinců způsobila statisícové škody.

Sofistikovanou majetkovou trestnou činnost cizojazyčné skupiny odhalili náchodští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Skupina 6 osob pocházejících ze dvou různých států východní Evropy se zaměřovala na zásobovací dodávky, v kterých předpokládala vyšší obnosy peněz. Kriminalisté jim zatím prokázali, že od konce srpna do poloviny ledna spáchali nejméně 22 skutků se škodou dosahující částky téměř 1,3 miliónů korun.

Cizinci ve věku 31, 34, 41, 44, 52 a 65 let si vytipovávali dodávky, které sledovali a čekali na vhodnou příležitost k vniknutí do kabiny. Vyčkávali, až řidič opustí z nějakého důvodu auto. Buď měli štěstí, že řidič nechal dveře otevřené, nebo rozbili boční okénko. V některých případech u vozidla nenápadně propíchli pneumatiku, auto sledovali až do okamžiku, kdy řidič musel zastavit. Když byl řidič zaneprázdněn výměnou pneumatiky, vnikli mu nepozorovaně do kabiny. Z aut brali tašky, brašny či peněženky, v kterých kromě tržeb měli řidiči svoji hotovost, platební karty či osobní doklady.

Aby co nejvíce ztížili své odhalení, různě se střídali, měnili svá auta i oblečení. Dopředu se domlouvali kdo, kdy a kam pojede. Působili po celé České republice. Na začátku září se jim podařilo vykrást tři dodávky v jeden den a obohatit se tak o téměř 125 tisíc korun. Na začátku listopadu zas po propíchnutí pneumatiky odcizili řidiči tržbu přesahující částku 200 tisíc korun.

Ke spolupráci byla přizvána zásahová jednotka, která v jejich pronajatém bytě ve Středních Čechách v úterý ráno (25.1.) zadržela 3 podezřelé muže (34, 41 a 52 let). Policisté následně na ně podali ke státnímu zástupci podnět na uvalení vazby. Soudce dnešního dne návrh státního zástupce akceptoval a trojici do vazby poslal.

Policisté předpokládají, že během vyšetřování mužům prokáží další skutky krádeží, čímž naroste i způsobená škoda.

Celá šestice je obviněna ze zločinu krádež. Jeden z ní se navíc zpovídá z přečinu poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dva z nich zas mají uděleno správní vyhoštění a mají vystaven výjezdní příkaz k opuštění republiky do konce ledna.

Pokud se jim u soudu prokáže vina, mohou být všichni odsouzeni až na 8 roků do vězení.

por. Iva Kormošová

27.1.2022, 15.00

