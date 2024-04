Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže na Královédvorsku

TRUTNOVSKO - Muž způsobil škodu přesahující 100 tisíc korun.

Vloupání DKnLPolicisté ve Dvoře Králové nad Labem při výkonu noční služby minulý týden ve středu zadrželi na Karlově 30letého muže, proti kterému policejní komisař zahájil trestní stíhání ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Obviněnému klademe za vinu, že od května do července loňského roku nejméně v 7 případech nakupoval v místních obchodech „bez placení“, přičemž svým nezákonným jednáním způsobil škodu na odcizeném zboží přesahující 10 tisíc korun.

Krom „nákupů“ v obchodních domech se 30letý muž „živil“ od prosince 2023 do doby svého zadržení, tím, že násilím vnikal do bytových domů a sklepů ve Dvoře Králové nad Labem, čímž způsobil škodu na majetku přesahující 50 tisíc korun a škodu na odcizených věcech téměř 60 tisíc korun.

V současné době je muž stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

3. dubna 2024, 10:55

