Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže

TRUTNOVSKO - Obviněný muž se vrátil do vězení.

V těchto dnech trutnovští kriminalisté dopadli a posléze obvinili 42letého muže ze čtyř trestných činů najednou - porušování domovní svobody, krádež, neoprávněné opatření platebního prostředku a poškození cizí věci. Kladou mu za vinu, že od poloviny června do konce července v 10 případech způsobil na Trutnovsku různým poškozeným škodu za téměř 250 tisíc korun. Čtyřikrát se vloupal do obydlí, dvakrát do stavební buňky, dvakrát do osobních vozidel a dvakrát do linkových autobusů. Bral vše, co se dalo zpeněžit. Např. dvěma odcizenými platebními kartami provedl dohromady 127 transakcí za více než 22 tisíc korun.

Z evidencí policisté zjistili, že muž opustil brány vězení na konci loňského listopadu poté, co si za krádeže odpykal 28měsíční trest Kvůli důvodné obavě, že by se mohl skrývat či opakovat trestnou činnost, podali policisté podnět ke státnímu zástupci na uvalení vazby. Soudce následný návrh akceptoval a muže v sobotních (7.8.) dopoledních hodinách do vazby poslal.

Nyní obviněnému muži hrozí, že za výše uvedené trestné činy se do vězení vrátí na 1 rok až 5 let.

por. Iva Kormošová

9.8.2022, 14.45

