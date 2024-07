Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné krádeže

TRUTNOVSKO - Obviněný v říjnu 2023 opustil brány věznice.

Kriminalisté včera ráno na Babí zadrželi 26letého muže, proti kterému policejní komisař v 6 případech zahájil trestní stíhání a to pro podezření ze spáchání přečinu krádež páchanou ve spolupachatelství z přečinu porušování domovní svobody, kterých se měl dopustit na Trutnovsku.

Obviněnému klademe za vinu, že od konce května 2023 do jeho zadržení měl ze zahrady u domu v Trutnově odcizit okapy a ve druhém případě vnikl do domu v Žacléři, ze kterého odcizil věci v hodnotě 16 tisíc korun. Ve třech případech nakupoval „bez placení“, přičemž se zajímal o alkohol a potraviny. V neposlední řadě využil příležitosti a od obchodu odcizil odloženou příruční tašku s osobními věcmi a mobilním telefon v hodnotě téměř 20 tisíc korun.

Lustrací zadrženého muže vyšlo najevo, že v říjnu 2023 opustil brány vězení, což na něho nemělo zřejmě výchovný charakter. Krádeží se dopouštěl tedy, i přesto, že byl v posledních 3 letech za stejnou trestnou činnost odsouzen.

Protiprávním jednáním způsobil škodu na majetku téměř 40 tisíc korun.

V současné době je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí tříletý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

16.7.2024, 12:45

