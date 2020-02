Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné krádeže

České Budějovice - Případy dvou podezřelých žen vyšetřují českobudějovičtí policisté z městského oddělení.

Policisté obvodního oddělení České Budějovice – město objasnili krádeže věcí z rodinného domu, které dle zjištěných a doložených důkazů, mají pravděpodobně na svědomí dvě mladé ženy (ve věku 35 a 33 let z krajského města). Obě dílem společným, v druhé polovině ledna letošního roku, vnikly za použití násilí, do vnitřních částí domu v Českých Budějovicích, kde vše prohledaly a následně odcizily oblečení, elektrický vysavač a dezinfekční prostředky. To jim však nestačilo a do domu se ještě několikrát vrátily a postupně zcizily dětskou lyžařskou výbavu, hygienické prostředky a elektrotechniku. Po sobě zanechaly škodu za více jak 30 000 korun.

Díky velmi dobré místní a osobní znalosti je uvedení strážci zákona vypátrali a předvedli na oddělení, kde si koncem ledna vyslechly sdělení podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody. Část věci se podařilo zajistit pro účely trestního řízení.

Případ je řešen formou zkráceného přípravného řízení a lze předpokládat, že během dvou týdnů o dalším trestu rozhodne soudce okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

2. února 2020

