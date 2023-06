Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné krádeže

České Budějovice - Trojice podezřelým na svědomí škodu za více jak 126 000.

Včera ráno realizovali čtyřdvorští policisté případy pokračujících krádeže na území krajského města trojicí podezřelých osob, dvou mužů a jedné ženy. Ti dílem společným od konce května do prvního červnového týdne za použití násilí vnikli do nejméně pěti různých provozoven zaměřených na gastroslužby a do obchodního centra. V stravovacích zařízených je zajímali jak finanční prostředky, tak i potraviny a kancelářská elektronika. V obchodním centru odcizili dílenské nářadí.

Po sobě zanechali škodu převyšující 126 000 korun.

Podezřelí byli postupně zadrženi a strážci pořádku s nimi prováděli úkony trestního řízení. V současné době, po dohodě s okresním státním zastupitelstvím, probíhají úkony zkráceného přípravného řízení se zadržením, kdy „hlavní organizátor“ čeká na další verdikt v policejní cele.

14. června 2023

