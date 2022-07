Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné fingované vloupání

TRUTNOVSKO - Pachatelé se předem domluvili a čin poté dle plánu spáchali!

Kriminalistům se podařilo dopadnout dva pachatele fingovaného vloupání do firemního vozidla Renault, které v ten den převáželo finanční hotovost téměř 400 tisíc korun.

K protiprávnímu jednání došlo v polovině února letošního roku ve Dvoře Králové nad Labem. 22letá pracovnice jedné velké firmy přerozdělující peníze, se předem domluvila se svým 27letým komplicem na vloupání do jejího služebního vozidla. Celou věc důkladně společně promysleli, naplánovali a také si určili, jak budou v ten den postupovat. Teď již obviněná žena měla zaparkovat vozidlo u panelových domů a obejít své povinnosti. Mezi tím, v současné době též již obviněný muž, násilím vnikl do vozu, ze kterého odcizil finanční hotovost dosahující téměř 380 tisíc korun a 4 kusy klíčů v hodnotě 10 tisíc korun s následnou škodou (výměna zámků) však až 80 tisíc korun.

Policisté muže a ženu zadrželi v pátek 1. července 2022 a poté jim sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci, za což jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Z výpovědi obviněných vyšlo najevo, že odcizené peníze užili pro svou potřebu.

por. Pižlová Šárka, DiS.

4. 7 2022, 11:55

